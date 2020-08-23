Володимир Зеленський: Кожен регіон України – важливий та незамінний

В Україні немає областей-«годувальниць» чи «дотаційних», бо кожен регіон – важливий та незамінний, і без нього неможливо побудувати країну мрії, наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

«Створити країну мрії ми можемо тільки разом. Всі 25 регіонів. Всі ми – команда. Дрім-тім з кожної області. Це – наша збірна України. Де немає «годувальників» чи «дотаційних», бо кожен регіон сильний і заможний. Бо кожен важливий і незамінний. Бо кожен – невід’ємна частинка пазла, без якої неможливий малюнок квітучої України», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що вершити розвиток регіонів має кожен українець.

«Україна – це ти. Україна починається з тебе. Твої домівка, подвір’я, вулиця, село або місто, твоя область, а отже – і твоя країна. Відчуй, що ти не телеглядач, а безпосередній творець нової країни. Зрозумій, що Україна багатоманітна та багатогранна, де «багато» – це від слова «багатство». Багатство України», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент акцентував увагу на тому, що наша країна багата й різноманітна як природою, так і культурною спадщиною, і навіть кухнею, але часто самі українці не помічають цього.

«Ми часто кажемо: добре там, де нас нема. Ні, ми маємо казати: буде добре там, де ми є! Часто питаємо: де ідеальне місце на землі? А відповідь проста: там, де ти зараз стоїш. Нам пощастило народитися в Україні. Ми просто ще не всі й іще не до кінця це зрозуміли», – переконаний Глава держави.