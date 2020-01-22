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Володимир Зеленський: Ми намагаємося змінити негативний імідж України

15 лютого 2020 року - 15:40

Володимир Зеленський: Ми намагаємося змінити негативний імідж України

В Україні триває боротьба з корупцією, тому згадування про нашу державу винятково як про корумповану – неправдиві та безпідставні, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Коли я зустрічався з Президентом США Дональдом Трампом, він зазначав, що у попередні роки наша країна була корумпованою. І я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда», – підкреслив Президент, відповідаючи на запитання під час панелі Townhall on Ukraine в межах 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Володимир Зеленський зауважив, що влада намагається змінити негативний імідж України, яку вважали корумпованою країною.

«Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. І у нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки», – наголосив він.

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