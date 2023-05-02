Володимир Зеленський: Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву – ми захищаємо свої села й міста

Україна не займається атаками на Росію чи її Президента, а захищає свою незалежність і територіальну цілісність. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами саміту Україна – Північна Європа у Гельсінкі.

Відповідаючи на запитання журналіста про нещодавній проліт БПЛА над Кремлем у Москві, Володимир Зеленський сказав: «Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села й міста».

Глава держави додав, що Україна відчуває дефіцит зброї для забезпечення своєї оборони, тому українська армія не використовує її деінде, крім поля бою.

«Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Тому ми не атакували Путіна. Ми це залишимо трибуналу», – констатував він.

Володимир Зеленський висловив переконання, що російський лідер звинувачує Україну в цій буцімто атаці та спробі замаху на нього через те, що Росія не має жодних перемог на полі бою у розв’язаній нею війні в Україні. Тож подібні заяви російський керманич використовує, щоб виправдати продовження агресії.

«Він більше не може мотивувати своє суспільство й просто так відправляти на смерть військових. Він більше не може мотивувати свою державу. У нього немає перемог на полі бою. Друга армія світу програла. Вони неспроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед», – сказав Глава Української держави.

«Вони програли цю війну – програли як держава, програли історично… Ось що відбувається. І тепер йому потрібно робити щось різке – то замахи, то дрони, то у нас були якісь гуси, які їх бомбардували… Тобто вони щодня вигадуватимуть ті чи інші кроки», – додав Володимир Зеленський.

Водночас Президент зауважив: замість того, щоб вигадувати чергові провокації, російська влада може просто вивести війська з української території й таким чином подолати складну для себе ситуацію.

«Не треба нікого залякувати, не треба використовувати зброю – треба вийти з нашої території. Абсолютно всі, навіть держави поза НАТО чи поза Євросоюзом на різних континентах – усі визнають територіальну цілісність України. Тому вийти з нашої території – це було б рішення. Воно набагато простіше, ніж використання різних інформаційних чи будь-яких маніпуляцій», – наголосив Глава держави.

Відповідаючи на запитання, чи можуть заяви РФ про нібито атаку українськими дронами вплинути на продовження Чорноморської зернової ініціативи, черговий термін дії якої спливає у травні, Володимир Зеленський зазначив, що не бачить зацікавленості Росії у подовженні її чинності, але має бути зацікавленість інших сторін.

«Ми не шукаємо зацікавленості Росії, ми шукаємо виконання домовленості з нашими партнерами. Щодо зернової ініціативи, то в нас є чітка домовленість із Антоніу Гутеррішем, Генеральним секретарем ООН, і з Президентом Туреччини Ердоганом. Наші домовленості тривають. Ми плануємо продовжити нашу ініціативу. Вони зі свого боку мають розмову з російською стороною, вони повинні з ними погоджувати продовження цього коридору, який так потрібен іншим країнам світу. Так само, як і багатьом із нас», – резюмував Президент України.