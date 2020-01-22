Володимир Зеленський: Ми повинні повернути додому українців з Уханя

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні під головуванням Президента Володимира Зеленського розглянула готовність нашої держави зустріти українських громадян з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах захворювання на коронавірус.

Президент наголосив, що Українська держава зобов’язана повернути додому своїх громадян.

«Це не політичне питання, а питання безпеки наших громадян і безпеки держави. І, згідно із законом, ми повинні повернути своїх громадян в Україну», – сказав Глава держави.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що по українців до Китаю готовий вирушити літак. Очікується, що борт прибуде до КНР уже завтра, 19 лютого.

«Весь процес евакуації наших людей з Китаю – під абсолютним контролем уряду. У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як у Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та вчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців», – зазначив він.

За словами Прем’єр-міністра, зараз є кілька об’єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об’єкти підготовлені відповідно до всіх вимог безпеки. У повній готовності й інші медзаклади країни.

«Ми вживаємо всіх заходів безпеки з недопущення поширення коронавірусу. Вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, так само перебуватимуть на двотижневій обсервації», – зауважив Олексій Гончарук.

Під час брифінгу за результатами засідання РНБО Президент Володимир Зеленський закликав політсили не використовувати повернення українців з Китаю у своїх політичних цілях та не здіймати паніки серед населення.

«Якщо будуть перекривати дороги й підбурювати людей, я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу, в їхні маєтки», – підкреслив Глава держави.