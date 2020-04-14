Володимир Зеленський: Ми запропонували «відео-Мінськ», бо хочемо крокувати вперед до вирішення питання завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після нещодавнього звільнення 20 українців, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, тривають переговори щодо повернення громадян, які перебувають у неволі в окупованому Криму та в Російській Федерації.

«Наступний крок: ми хочемо обміняти тих людей, які знаходяться чи в Криму, чи на території Російської Федерації. Це трішки складніше, тому що паралельно – коронавірус... У всьому світі. Але ми розуміємо, що життя на коронавірусі не зупиняється», – зазначив Глава держави в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Володимир Зеленський нагадав, що українська сторона в Тристоронній контактній групі запропонувала, а інші учасники підтримали, щоб переговори відбувалися у відеоформаті, аби можна було продовжувати перемовини за потреби, а не за графіком.

«На початку кожного тижня у нас проходить «відео-Мінськ». Ми хочемо крокувати вперед. Тому що тільки це зараз наближає нас до вирішення глобально цього питання (закінчення війни. – Ред.)», – наголосив Президент.