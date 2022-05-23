Володимир Зеленський на форумі у Давосі запропонував створити організацію, яка б запобігала виникненню голоду у світі

Україна пропонує створити організацію держав – експортерів продовольства, яка б слугувала інструментом протидії виникненню голоду на планеті. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим уже за визначенням. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно – коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту. Ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав – експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі», – сказав він.

На переконання Глави держави, якими б не були поворотні моменти історії, у людства має бути страховка від голоду.

«І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно потрібної», – зазначив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання модератора – засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба, Президент закликав міжнародну спільноту допомогти Україні розблокувати порти задля уникнення світової продовольчої кризи.

«Ви повинні знати, що зерно частково щодня крадуть російські військові, а потім вивозять кораблями до тих чи інших країн. Треба дуже швидко реагувати. Ми на рівні Міністерства закордонних справ працюємо з посольствами таких країн, тому що якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки його везе Російська Федерація, як ти можеш купувати його нелегітимно тільки через те, що його тобі продають майже задарма», – сказав Глава держави.

Він звернувся із закликом до інших демократичних країн допомогти Україні на дипломатичному рівні боротися з такими діями Російської Федерації, адже самостійно нашій державі буде важко це зробити.

Володимир Зеленський під час виступу також закликав посилити санкційний тиск на Росію, не чекаючи її наступного пострілу – застосування хімічної, біологічної і, не дай Боже, ядерної зброї.

«Не створюйте в агресора враження, ніби світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу та нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі! Ось якими мають бути санкції – максимальними. Щоб Росія та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає. А вони повинні бути», – сказав Президент.

Зокрема, за його словами, має бути ембарго на російську нафту, повне блокування всіх російських банків, відмова від російського IT-сектору та припинення будь-якої торгівлі з агресором.

Глава Української держави закликав міжнародні компанії до повного виходу з російського ринку, щоб їхні бренди, офіси, рахунки й товари не використовували у своїх інтересах воєнні злочинці.

«Цінності повинні мати значення. Тим паче коли починається повномасштабна війна й дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось нехтує цінностями. Збитків зазнають усі. З нашого боку ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не лише до нашого ринку обсягом 40 мільйонів споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди й позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримаєте захист свободи», – зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, представники України в Давосі готові ознайомити з деталями перспектив, які наша країна відкриває для бізнесів.

Глава держави також наголосив, що його пропозиції спрямовані проти голоду, бідності, відчаю й хаосу.

«Маємо не боятися створювати нові прецеденти. Саме цього світ давно повинен був навчитися на різних поворотних моментах, за які сплатив велику ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, а не діяв превентивно. От зараз можемо зробити по-іншому. Нарешті правильно», – резюмував Президент України.