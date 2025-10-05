Володимир Зеленський: На кінець року не менш ніж 50 % зброї на фронті має бути українською

Від початку повномасштабної російської війни можливості української оборонної промисловості збільшено в десятки разів, і цей потенціал необхідно нарощувати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на третьому міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві. У заході також узяв участь Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

«Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об’єктивну складність самого цього завдання розбудови оборонної промисловості, – а зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні – попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт, що за частиною параметрів уже випереджає багато інших у світі», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, вдалося рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. Зокрема, Україна виробляє 40 одиниць самохідних артилерійських установок «Богдана» на місяць. Крім того, торік виробники виготовили й поставили на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Президент наголосив, що українці – перші у Європі в розвитку та застосуванні дронів: українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією. Вони дали змогу повернути під контроль частину Чорного моря, а чорноморський російський флот уперше був вигнаний у віддалені бухти. Володимир Зеленський додав, що успішне застосування Україною морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу, а безпілотники, які вражають російські нафтові активи, є значним проявом сили України.

«Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним і відчутним для Росії, і разом з іншими нашими інструментами і також інструментами від наших партнерів буде змога розраховувати на досягнення надійних і достатніх гарантій безпеки для України після війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо. І будемо відповідати Росії на кожен удар по наших людях, по наших містах і українських громадах», – наголосив Глава держави.

Президент також відзначив успішну роботу багатьох українських ударних дронів: «Лютий», Fire Point, SHARK, «Бобер». Українські виробники постачають на фронт колосальні обсяги дронів – від FPV до наземних роботизованих комплексів. Понад 40 % зброї, яка застосовується на фронті, – українська.

«Завдання для виробників, для уряду України, для всіх залучених інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша українська зброя. І це завдання має бути реалізоване», – акцентував Володимир Зеленський.

Крім того, є завдання щодо максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів і щодо української балістики.

«Ми не раз успішно застосовували “нептуни” – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України», – зазначив Президент.

Він також наголосив на тому, що потенціал українського виробництва зброї значно більший, ніж фінансується завдяки внутрішньому ресурсу та двостороннім домовленостям із партнерами.

Президент подякував Нідерландам та особисто Діку Схоофу за надані оборонні пакети, постійну взаємодію та інвестиції в український захист. Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже вийшла на наступний етап і почала створювати спільні оборонні виробництва з ключовими партнерами.

«Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу, всій нашій команді та секретарю РНБО України розробити й представити ключові елементи такої експортної системи», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, США і на Близькому Сході.

«Завдання – до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість», – підсумував Президент.

Дік Схооф запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів. За його словами, Нідерланди також планують відігравати важливу роль у програмах протидії дронам, враховуючи нещодавні порушення повітряного простору країн Європи російськими БпЛА. Прем’єр-міністр зазначив, що український ОПК продемонстрував спроможність долати виклики, проявляючи винахідливість і рішучість, тому Нідерланди зацікавлені в поглибленні співпраці та реалізації різних ініціатив.

Глава держави відзначив орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня Діка Схоофа та орденами «За заслуги» ІІІ ступеня командувача Збройних сил Норвегії генерала армії Ейріка Крістофферсена і національного директора з озброєння Міністерства оборони Нідерландів віцеадмірала Яна Віллема Хартмана.