Володимир Зеленський на представленні очільника МВС: Довіра й повага до правоохоронних органів – найголовніше для нового міністра

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні новопризначеного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського колективу міністерства. Раніше у п’ятницю Верховна Рада призначила Дениса Монастирського на посаду очільника МВС.

«Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського з цією дуже важливою довірою від парламенту, від Прем’єр-міністра і від Президента. Ми дійсно хотіли, щоб ви стали міністром, щоб вас підтримали парламентарі. Дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам, і перш за все керівництву правоохоронних органів і МВС», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з новим очільником та колективом Міністерства внутрішніх справ.

Глава держави наголосив, що як громадянин України хоче довіряти правоохоронним органам і пишатися кожним правоохоронцем. Він висловив переконання, що багато офіцерів вірно служать своїй державі і своєму народу, захищаючи спокій і безпеку громадян. Крім того, багато з них поряд з представниками інших військових формувань відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України на сході.

«Довіра й повага – ось цього хочеться. Я б хотів, щоб усі наші діти довіряли українській поліції. Тому що серед вас – дійсно справжні герої і справжні лицарі спокою. Для нас дуже важливо, щоб усі ми пишалися нашою Національною поліцією, нашими правоохоронними органами. Мені здається, саме це завдання – найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І це завдання не від Президента чи уряду, а як завдання від громадянина України», – додав Президент.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що працювати міністром внутрішніх справ і членом Кабінету Міністрів – це не лише велика честь, а й велика відповідальність, адже МВС відповідає за захист громадян як всередині держави, так і від зовнішньої агресії.

Очільник уряду нагадав, що з 2020 року Денис Монастирський був головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

«Впевнений, що досвід пана Монастирського стане дуже добрим підґрунтям для продовження успішної роботи міністерства і зростання довіри, на чому наголосив Президент», – зазначив Денис Шмигаль.

Новопризначений голова МВС подякував за висловлену йому довіру. «Вважаю, що перше й головне – це довіра до правоохоронних органів», – наголосив він.

Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на пріоритетах у своїй діяльності – боротьба з організованою злочинністю, яка спиратиметься на закон про «злодіїв у законі» та санкції РНБО, розвиток Національної поліції, зокрема патрульної поліції та проекту «Поліцейський офіцер громади».

Також Денис Монастирський наголосив на необхідності покращення безпеки дорожнього руху та зменшення за п’ять років удвічі кількості смертності на дорогах завдяки системі автоматичної фіксації порушень.

«Розумію, що не все вдасться одночасно. Але той процес, який ми почнемо, буде видимий для всього суспільства. Дякую вам за велику довіру», – резюмував він.