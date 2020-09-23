Володимир Зеленський на Рівненщині оглянув будівництво спортзалу школи олімпійського резерву

Перебуваючи з робочою поїздкою у Рівненській області, Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва універсального спортивного залу Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на території Шпанівської сільської ради.

Це один з наймасштабніших спортивних об’єктів у Західній Україні. Його загальна вартість становить понад 310 млн грн. Такий спорткомплекс дозволить проводити тренування та змагання з індивідуальних та ігрових видів спорту, а також заняття з легкої атлетики у зимовий період. Нині через відсутність в області спеціалізованих спортзалів провідні спортсмени Рівненщини вимушені тренуватися в інших регіонах України та за кордоном.

«Комплекс буде прекрасним. До кінця 2021 року, як ми домовилися з головою облдержадміністрації, перша черга, а саме весь цей комплекс, буде добудована. Це великі кошти для держави – близько півмільярда гривень, але для Рівненщини, мені здається, це дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після огляду будівництва.

У новому універсальному спортивному залі можна буде проводити навчально-тренувальні заняття та змагання з баскетболу, волейболу, футзалу, гандболу тощо. Він розрахований на три тисячі глядачів, його можна швидко трансформувати в глядацький концертний зал. Це дасть можливість проводити на цій території культурні та мистецькі заходи.

Завершення будівництва першої черги заплановано у 2021 році. Наразі роботи виконані на 47%. Так, будівельники влаштували підземну та надземну частини будівлі, закінчили зворотну засипку пазух котловану, змонтували металеві ферми перекриття, облаштували перекриття покрівлі по металевих фермах, конструкції вітражів.

Друга черга будівництва передбачає спорудження басейну. Президент наполягає, що воно має відбуватися паралельно з виконанням інших будівельних робіт у спорткомплексі.

«У нас є окрема програма, яку ми впроваджуємо наступного року, – це будівництво басейнів. Якщо парламент підтримає цю програму, то зможемо паралельно якісь речі почати, щоб не був довгобуд. Треба зробити все, щоб паралельно будувати», – додав Глава держави.

Окремо Президент зазначив, що загалом у межах Національної програми «Велике будівництво» в області цьогоріч будують та реконструюють 16 об’єктів, 12 доріг загального користування місцевого значення та сім приймальних відділень. Нині завершені роботи у чотирьох школах, трьох садочках і на чотирьох спортивних об'єктах.