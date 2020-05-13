Володимир Зеленський на саміті Східного партнерства порушуватиме питання координації зусиль при реагуванні на пандемію та перспективи членства України в ЄС – заступник керівника Офісу Президента

На саміті Східного партнерства, який відбудеться 18 червня у форматі відеоконференції, Президент України Володимир Зеленський торкнеться питання координації зусиль при реагуванні на пандемію COVID-19, а також перспективи членства України в Європейському Союзі. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

Ігор Жовква зазначив, що проведення саміту Східного партнерства планувалося на 18 червня в Брюсселі, але через пандемію коронавірусу він відбудеться в режимі відеоконференції. У заході передбачається участь не лише керівництва Європейського Союзу та шести держав – учасниць Східного партнерства, а й лідерів 27 країн – членів ЄС.

«Україна – традиційний учасник Східного партнерства. Той учасник, який завжди прагне більшої динаміки у Східному партнерстві. Ми кажемо, що ми найамбітніша країна – учасник Східного партнерства. І тому ми хочемо, щоб захід пройшов не заради заходу, а досягнув конкретних результатів», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, однією з найбільш важливих тем, яких торкнеться Володимир Зеленський під час свого виступу, буде питання координації зусиль членів ЄС і «східних партнерів» при реагуванні на пандемію.

«Як відомо, Україна надавала і гуманітарну допомогу певним членам ЄС, і свої транспортні літаки для доставки такої допомоги до інших країн ЄС. Ми мали позитивні приклади допомоги нашій країні від ЄС під час пандемії: 190 мільйонів євро як гуманітарна допомога плюс 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Все це ми маємо інституціалізувати, розуміючи, що подібні пандемії, на жаль, можуть повторитися», – наголосив Ігор Жовква.

На порядку денному діалогу України та Європейського Союзу також залишаються стратегічні питання: перспектива членства для України, перспектива розширення доступу українських товарів на ринки ЄС і, звісно, підтримка суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

«І про це говоритиме Президент під час свого виступу на відеоконференції Східного партнерства», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.