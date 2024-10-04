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Є рішення, щоб підтримати Сумщину, і окремо ще будуть наради щодо енергетики регіону, інших наших прикордонних областей – звернення Президента
Є рішення, щоб підтримати Сумщину, і окремо ще будуть наради щодо енергетики регіону, інших наших прикордонних областей – звернення Президента

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Володимир Зеленський на Сумщині провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

4 жовтня 2024 року - 18:47

Володимир Зеленський на Сумщині провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

На Сумщині Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Серед питань, які розглянули на засіданні, основні – протиповітряна оборона та енергетика.

В. о. командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко та командувач Повітряного командування «Схід» Іван Теребуха доповіли щодо заходів, яких вживають для зміцнення захисту, зокрема Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував про відновлення електропостачання у Сумах і в громадах регіону, подальше убезпечення об’єктів генерації та розподілу, підготовку резервного обладнання на зиму.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про загальну ситуацію на полі бою та окремо – на найскладніших напрямках, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад.

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