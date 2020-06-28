Володимир Зеленський на засіданні Нацради реформ: Будь-яка реформа – це перш за все результат

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Відкриваючи засідання, Глава держави оцінив якість і динаміку втілення змін в Україні. За його словами, говорити про ефективність будь-якої реформи можна лише у тому разі, якщо вона є результативною.

«Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість», – зазначив Президент.

Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.

«Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проекту «Велике будівництво».

«Реформи – це ще й про відповідальність. Хтось повинен нести відповідальність та давати результат. Тому я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні», – резюмував Володимир Зеленський.