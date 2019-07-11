Володимир Зеленський надав громадянство України ще дев’ятьом іноземцям, які захищали нашу державу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Згідно з Указом № 526/2019, до громадянства України прийнято дев’ятьох осіб. Серед них – Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров та Олексій Сівохін. Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України.

Також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків Збройних сил України в умовах бойових дій.

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський уже вдруге приймає до громадянства України іноземців, які захищають нашу країну. Попередні п’ять років цього не робили.

Глава держави запевнив, що й надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.

Нагадаємо, 27 червня Президент підписав указ про надання громадянства 14 іноземцям.