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Володимир Зеленський наказав в. о. голови Миколаївської ОДА написати заяву на звільнення

17 липня 2019 року - 13:21

Президент України Володимир Зеленський запропонував в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення. Про це Глава держави заявив під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту 17 липня.

Володимир Зеленський зазначив, що з ремонтом аеропорту склалася дивна ситуація, яка викликає багато питань. За його словами, це стосується ефективності використання коштів. Крім того, ремонт супроводжують постійні скандали – судові справи щодо фірми-підрядника, трагічна ситуація з попереднім директором аеропорту Волошиним. 

Президент поцікавився у гендиректора аеропорту Федора Барни, скільки треба коштів і які строки добудови, який пасажиропотік. Керівник летовища зазначив, що останніми були чартерні польоти в липні, а регулярні рейси не літають, зокрема через брак диспетчерів. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відповів, що диспетчерів не направляють саме через відсутність завантаження і чітких графіків регулярного авіасполучення. Президент звернувся з проханням направити диспетчерів на певний період – для експерименту, а гендиректор аеропорту має забезпечити авіаперевізників.

Присутні журналісти та активісти закликали Президента допомогти, щоб було проведено розслідування щодо використання коштів на ремонт летовища. Крім того, наголошувалося, що в області є проблема з криміналітетом, рейдерськими захопленнями, корупцією тощо.

«Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів?... Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити», – звернувся до присутніх миколаївських чиновників Президент.

Глава держави також повідомив, що нині шукають кандидатуру на посаду голови Миколаївської ОДА, та закликав активістів запропонувати, кого вони хотіли б бачити очільником облдержадміністрації.

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