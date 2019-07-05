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Володимир Зеленський: Наша спільна мета – сильні та сучасні ВМС України

7 липня 2019 року - 11:31

Володимир Зеленський: Наша спільна мета – сильні та сучасні ВМС України

Метою України є сильні та оснащені сучасними кораблями Військово-Морські сили. Про це заявив Президент Володимир Зеленський 7 липня, під час робочої поїздки до Одеської області в рамках відзначення Дня Військово-Морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американського командно-штабного навчання Sea Breeze – 2019.

«Наша спільна мета – це сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою Військово-Морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю», – наголосив Президент України, звертаючись до моряків.

Володимир Зеленський нагадав, що під час його візиту до Канади було домовлено посилити співпрацю двох країн в оборонній сфері.

«Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак вже предметно обговорить конкретні кроки цієї співпраці», – сказав він.

Під час виступу Президент України вшанував хвилиною мовчання пам'ять морських піхотинців, які загинули в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне, – старшого матроса Сергія Майбороди та санітарного інструктора Ірини Шевченко.

Водночас Глава держави запевнив, що робить усе можливе для повернення українських моряків, полонених РФ.

«Сьогодні тут присутні родини наших полонених моряків. Я вклоняюсь вам за вашу мужність і за вашу витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому», – наголосив він.

Глава держави також вручив сімом українським військовим морякам державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України. Так, відзнаки отримали лейтенант Руслан Люшуков, капітан 2-го рангу Володимир Бельський, капітан-лейтенант Василь Гирба, капітан 2-го рангу Андрій Агапітов, капітан 1-го рангу Анатолій Квасов, капітан 3-го рангу В'ячеслав Симоненко та мічман Данило Махівський.

Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії присвоєння почесного найменування «Імені контр-адмірала Михайла Білинського» 36-й окремій бригаді морської піхоти, а також «Імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного» – Військово-морському ліцею.

Президент України також відвідав місця стоянки фрегата «Торонто» ВМС Канади, есмінця «Дункан» ВМС Великої Британії, українського десантно-штурмового катера «Станіслав», а також фрегата «Гетьман Сагайдачний» ВМС Збройних сил України.

Глава держави також ознайомився з перебігом українсько-американського командно-штабного навчання Sea Breeze – 2019.

У період з 1 по 12 липня 2019 року в навчаннях Sea Breeze – 2019 візьмуть участь майже 3 тис. військовослужбовців з України та ще 18 країн. Навчання проходять у чотири етапи. Основні зусилля під час навчань спрямовуються на відпрацювання контролю та захисту морських комунікацій, важливої берегової інфраструктури.

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Робочі поїздки Президента України до Одеської та Луганської областей

7 липня 2019 року - 11:12
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Про присвоєння імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морському ліцею

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №495/2019

Про присвоєння почесного найменування 36 окремій бригаді морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №487/2019

Про відзначення державними нагородами України
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