Володимир Зеленський: Неможливо переоцінити внесок, який зробила Україна в перемогу над нацизмом

У 75-ту річницю закінчення Другої світової війни Президент Володимир Зеленський наголосив на великому внеску України у перемогу над нацизмом.

«Сьогодні світ відзначає 75-ту річницю офіційного завершення Другої світової війни. Ви знаєте, неможливо переоцінити внесок, який зробила в перемогу над нацизмом наша країна, наш народ і, зокрема, харків’яни», – сказав Глава держави під час виступу на презентації Стратегії розвитку Харківської області до 2027 року в межах робочої поїздки на Харківщину.

Президент зазначив, що з ворогом на фронті боролися тисячі українських воїнів, а легендарний танк Т-34, який зламав нацистам плани та змінив хід війни, був створений у Харкові командою конструкторів на чолі з видатним Михайлом Кошкіним.

«Давайте подякуємо всім, хто 75 років тому захистив свою рідну прекрасну землю! І, звичайно, ми завжди вдячні всім нашим військовим, які сьогодні захищають країну на сході», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні – 39-й день, як Україна не має бойових втрат на фронті.

«І в день офіційного завершення Другої світової війни, як і кожного іншого дня, ми всі віримо, що на нашій землі нарешті настане мир. Це неодмінна запорука для подальшої побудови потужної, сучасної, щасливої України. Країни щасливих людей», – підсумував Глава держави.