Володимир Зеленський обговорив із Джастіном Трюдо підтримку Плану перемоги з боку союзників

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував Канаді за різнобічну допомогу та принципову підтримку Плану перемоги.

Україна розраховує на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту – отримання запрошення в НАТО. Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо продовжити роботу із союзниками і під час майбутніх багатосторонніх форматів, і в прямих перемовинах.

Президент також подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.

Лідери скоординували кроки напередодні зустрічі G20. Важливо, щоб на ній прозвучала позиція України щодо справедливого й тривалого миру.

Також обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема узгодили поточні потреби українських воїнів.