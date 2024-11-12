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Володимир Зеленський обговорив із Джастіном Трюдо підтримку Плану перемоги з боку союзників

12 листопада 2024 року - 20:54

Володимир Зеленський обговорив із Джастіном Трюдо підтримку Плану перемоги з боку союзників

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував Канаді за різнобічну допомогу та принципову підтримку Плану перемоги.

Україна розраховує на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту – отримання запрошення в НАТО. Володимир Зеленський закликав Джастіна Трюдо продовжити роботу із союзниками і під час майбутніх багатосторонніх форматів, і в прямих перемовинах.

Президент також подякував за публічну підтримку з боку Канади дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях на території Росії.

Лідери скоординували кроки напередодні зустрічі G20. Важливо, щоб на ній прозвучала позиція України щодо справедливого й тривалого миру.

Також обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема узгодили поточні потреби українських воїнів.

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