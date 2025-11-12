Володимир Зеленський обговорив із Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та посилення оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після поїздки в пункти управління українських бойових бригад і корпусів.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті. Лідери обговорили, які ключові кроки можуть допомогти захисту України.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів українців. Особливо Україна цінує постачання систем ППО, оборонні пакети та підтримку нашої стійкості.

Також Президент висловив вдячність Фрідріху Мерцу за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Триває активна робота над запуском офісу, лідери домовилися бути в контакті.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах. Глава держави подякував за поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів.