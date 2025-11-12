Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента
Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів абсолютно – звернення Президента

12 листопада 2025 року - 15:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

На Запоріжжі Президент провів безпекову нараду з військовим командуванням: оперативна ситуація, протиповітряний захист та укріплення

13 листопада 2025 року - 13:26

Володимир Зеленський обговорив із Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та посилення оборонної підтримки

13 листопада 2025 року - 13:25

На Запоріжжі Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська

13 листопада 2025 року - 12:23

Президент зустрівся з воїнами 65-ї ОМБр, які захищають Україну на Оріхівському напрямку

13 листопада 2025 року - 11:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя
Робоча поїздка Президента України на Запоріжжя

13 листопада 2025 року - 11:42

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський обговорив із Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та посилення оборонної підтримки

13 листопада 2025 року - 13:25

Володимир Зеленський обговорив із Фрідріхом Мерцом ситуацію на фронті та посилення оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після поїздки в пункти управління українських бойових бригад і корпусів.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті. Лідери обговорили, які ключові кроки можуть допомогти захисту України.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів українців. Особливо Україна цінує постачання систем ППО, оборонні пакети та підтримку нашої стійкості.

Також Президент висловив вдячність Фрідріху Мерцу за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Триває активна робота над запуском офісу, лідери домовилися бути в контакті.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах. Глава держави подякував за поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів.

Версія для друку