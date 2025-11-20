Президент:

Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною – звернення Президента

20 листопада 2025 року - 23:07

ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив із лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини план миру для України та всієї Європи

21 листопада 2025 року - 14:53

У День Гідності та Свободи Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 листопада 2025 року - 10:46

20 листопада 2025 року - 23:05

Найкращою гарантією безпеки нашої держави є сильні Збройні Сили України – Ігор Жовква

20 листопада 2025 року - 20:44

фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 листопада 2025 року - 10:56

21 листопада 2025 року - 14:53

Президент України Володимир Зеленський провів спільну телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував за принципову підтримку України та всіх наших людей.

Сторони обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Лідери цінують зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни й працюють над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир.

Лідери тісно координуються, щоб принципові позиції були враховані. Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.

