Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте посилення української ППО та розширення програми PURL

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та роль Росії у військовій підтримці іранського режиму. Глава держави наголосив, що важливо посилювати санкційний тиск на РФ, щоб обмежити можливості для фінансування її військової машини.

Окрему увагу приділили посиленню української ППО, залученню нових країн до програми PURL і збільшення внесків до неї.

Президент подякував Марку Рютте за пропозицію провести перше в історії засідання Ради Україна – НАТО в Києві на рівні послів.