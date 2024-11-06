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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

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Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте залучення північнокорейських військ до війни проти України

7 листопада 2024 року - 21:58

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Президент наголосив, що потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.

Крім того, серед головних тем зустрічі – виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.

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Робочий візит Президента до Угорщини для участі в П’ятому саміті Європейської політичної спільноти

7 листопада 2024 року - 13:08
Президент України з лідерами держав-учасниць п’ятого саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті, 7 листопада 2024 року.
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