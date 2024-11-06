Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте залучення північнокорейських військ до війни проти України

У Будапешті Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Президент наголосив, що потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.

Крім того, серед головних тем зустрічі – виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.