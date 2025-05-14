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Володимир Зеленський обговорив із Метте Фредеріксен дипломатичні зусилля заради миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави подякував за заяву країн Північної Європи та Балтії на підтримку негайного й безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

Президент поінформував: попри те, що Володимир Путін не приїхав до Туреччини та відправив делегацію низького рівня, Україна все ж вирішила використати таку можливість для переговорів.

Володимир Зеленський розповів про зустріч у Стамбулі, на якій українським пріоритетом було встановлення безумовного припинення вогню в небі, на морі, та на землі.

Лідери обговорили координацію дипломатичних зусиль зі США та партнерами у Європі, а також посилення тиску на Росію у разі її неконструктивності в переговорному процесі.

Військова підтримка та продовження прямих інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс – серед інших важливих тем обговорення. Данія готує вже 26-й пакет військової допомоги для України.

Також ішлося про очікування від головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 липня. Україна розраховує на підтримку у європейській інтеграції.

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