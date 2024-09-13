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Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Данії посилення допомоги Україні

13 вересня 2024 року - 21:15

Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Данії посилення допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном.

Глава держави подякував Данії, Прем'єр-міністру, уряду та парламенту країни за вагому допомогу Україні.

«Данія має поважне ставлення до України та українців від самого початку, і ми дуже вдячні за всю вашу підтримку. Ми відчуваємо її завдяки людям, завдяки вашому ставленню до наших людей, суспільства, вимушених переселенців. Звісно, ми відчуваємо її на полі бою, і це для нас є пріоритетом», – сказав Президент.

Троельс Люнд Поульсен наголосив, що прибув до Києва разом із парламентарями з різних партій для того, щоб особисто побачити, чого вдалося досягти в Україні завдяки допомозі Данії, та зрозуміти потреби й можливі напрями посилення підтримки української обороноздатності.

Глава держави відзначив лідерство Данії в передачі Україні перших бойових літаків F-16 і подякував за підготовку українських пілотів та інженерно-технічного персоналу.

Під час зустрічі також обговорили розбудову двосторонньої співпраці в галузі виробництва зброї для забезпечення пріоритетних потреб Сил оборони.

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