Володимир Зеленський обговорив із представниками італійського бізнесу співпрацю з українськими компаніями

На полях форуму «Амброзетті» в Черноббіо Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії – понад 30 провідних компаній із різних галузей економіки.

Володимир Зеленський подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз.

Він також відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.

Під час зустрічі обговорили повоєнну відбудову нашої держави. Президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.

«Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.