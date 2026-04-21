Володимир Зеленський обговорив із президентами Євроради та Єврокомісії реалізацію рішень Євросоюзу щодо підтримки України та посилення санкцій проти Росії

Перед початком спеціального засідання глав держав та урядів Європейського Союзу на Кіпрі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував за сьогоднішнє рішення щодо розблокування фінансової підтримки України на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

«Дуже дякую за це важливе фундаментальне рішення. Це рішення всіх лідерів та одностайності Європейського Союзу. Чудовий прогрес сьогодні. Пакет підтримки на 90 мільярдів і пакет санкцій, що також є прекрасним сигналом», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, важливо працювати над тим, щоб відповідні кошти надходили якомога швидше. Це дуже важливо для зміцнення українських воїнів, розширення оборонного виробництва та посилення ППО.

Антоніу Кошта наголосив, що сьогодні були зроблені два важливі кроки на шляху до досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Це зміцнить Україну в боротьбі проти російської агресії та посилить тиск на Росію.

«Зараз час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступний крок – це відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу», – зазначив Президент Європейської ради.

Урсула фон дер Ляєн акцентувала, що Євросоюз виконав свою обіцянку щодо надання Україні фінансової підтримки.

«Я думаю, що перший транш у 45 мільярдів, призначених на 2026 рік, можливо отримати ще в цьому кварталі. Ми домовилися, що третина позики піде на бюджетні потреби, а дві третини позики підуть на оборонні цілі. І я думаю, що перший пакет буде пакетом дронів – дронів з України для України», – сказала Президентка Єврокомісії.

Ще одним важливим кроком стало затвердження 20-го пакета санкцій проти РФ, який передбачає посилення тиску на енергетичний сектор і російський тіньовий флот, нові обмеження проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський ВПК.

Президент України також зазначив, що наша країна й надалі працюватиме разом із керівництвом Євросоюзу, щоб підштовхувати Росію до справжньої дипломатії та покласти край цій війні.

Під час зустрічі детально обговорили систему захисту життів у форматі Drone Deal, яку Україна вже запропонувала окремим країнам Європи. Глава держави поінформував про візити до країн Близького Сходу та конкретні безпекові домовленості, які Україна підписала з партнерами в регіоні. Володимир Зеленський наголосив, що наша держава пропонує аналогічне співробітництво Європі та вже почала над цим працювати. Антоніу Кошта й Урсула фон дер Ляєн відзначили результати візитів Президента України на Близький Схід і підтримали зусилля України для побудови нової системи безпеки. Команди України та Євросоюзу будуть на зв’язку, щоб опрацювати деталі.