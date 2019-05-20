Володимир Зеленський обговорив із Президентом Естонії Керсті Кальюлайд подальшу підтримку євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на інавгурацію новообраного Глави держави.

Президент України подякував Президенту Естонії за теплі вітання з нагоди його вступу на посаду.

Він також висловив вдячність за особисту увагу Керсті Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності та суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на сході нашої країни.

Володимир Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України.

«Дякую вам за підтримку України в Євросоюзі», – сказав Глава держави.

Президент також наголосив на лідерстві Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавлення у співпраці з цією країною у сфері ІТ та зміцненні кіберзахисту.

Учасники зустрічі відзначили важливість сприяння активізації торговельно-економічних відносин між Україною та Естонією.

Президент України також підкреслив, що за його каденції гарантуватиметься незалежність судової системи та рівність усіх громадян перед законом.

«Я обіцяю, що за мого президентства не буде «телефонного права», жодного тиску на суддів. Ми маємо встановити єдині правила для всіх, адже перед законом усі рівні», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Естонії підкреслила: «Ми продовжуємо бути вашими друзями».

Нагадаємо, 20 травня Президент України також зустрівся з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.