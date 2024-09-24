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Володимир Зеленський обговорив із Президентом Гватемали реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Президентом Гватемали Бернардо Аревало.

Глава Української держави подякував за особисту участь першої леді Гватемали Лукресії Пейнадо у четвертому Саміті перших леді та джентльменів, а також відзначив участь країни в першому Саміті миру й підтримку Спільного комюніке.

Головною темою зустрічі була реалізація Формули миру.

Володимир Зеленський розповів про робочі групи, які створені на основі окремих пунктів Формули, а також про тематичні конференції, під час яких учасники обговорюють конкретні кроки для досягнення необхідного результату.

«І тому я хотів би попросити вас подумати про те, щоб приєднатися до однієї з цих груп, можливо, взяти участь у пункті щодо українських дітей, які були депортовані до Росії, щодо того, як їх повернути», – сказав Президент України.

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