Володимир Зеленський обговорив із Президентом Мозамбіку можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Лідери обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам.

«Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови також ішлося про можливу співпрацю у сфері цифровізації і продовольчої безпеки. Президенти України та Мозамбіку домовилися про відповідну роботу на рівні команд.