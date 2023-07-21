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Володимир Зеленський обговорив із Президентом Туреччини розблокування «зернового коридору» та реалізацію Формули миру

21 липня 2023 року - 21:07

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Туреччини розблокування «зернового коридору» та реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Глава Української держави подякував лідеру Туреччини за плідну зустріч у Стамбулі, яка відбулася 7 липня, а також відзначив принципову позицію Турецької Республіки щодо підтримки майбутнього членства України в НАТО. 

Сторони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування «зернового коридору» Президент України назвав абсолютним пріоритетом.

«Через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи. Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, співрозмовники торкнулися питань, пов'язаних із реалізацією Української формули миру.

Президент України закликав Реджепа Таїпа Ердогана сприяти поверненню утримуваних Росією українських полонених та політичних в'язнів, зокрема кримських татар.

 

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