Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком функціонування «зернового коридору» та продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Співрозмовники обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та відзначили важливість функціонування «зернового коридору» для світової продовольчої безпеки.

Глава Української держави заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.

«Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував очільника британського уряду про ситуацію на полі бою, відзначивши потужну підтримку з боку Великої Британії.

Співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці між двома країнами, зокрема можливій участі представників Великої Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак відзначили початок роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України.

Президент і Прем’єр-міністр скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.