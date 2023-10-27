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Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, всі наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною – звернення Президента Володимира Зеленського
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Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення ППО України та функціонування «зернового коридору»

27 жовтня 2023 року - 12:26

Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення ППО України та функціонування «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави подякував голові британського уряду за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня.

Президент також висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.

«Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду», – розповів Володимир Зеленський.

Президент України й Прем'єр-міністр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Володимир Зеленський поінформував Ріші Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Глави держави, попри всі загрози «зерновий коридор» продовжить функціонувати. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

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