Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки та відновлення – звернення Президента
13 січня 2026 року - 20:28

ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив із сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем перебіг перемовин та їхній санкційний законопроєкт

13 січня 2026 року - 22:36

13 січня 2026 року - 20:26

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

13 січня 2026 року - 19:17

Безкоштовну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської відвідали близько 8 тис. глядачів

13 січня 2026 року - 13:37

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Кіпру
7 січня 2026 року - 11:31

13 січня 2026 року - 22:36

Президент України Володимир Зеленський провів розмову в режимі відеозв’язку з американськими сенаторами Ліндсі Гремом (Республіканська партія) і Річардом Блюменталем (Демократична партія).

Глава держави поінформував про комбіновані російські атаки на українську енергетику. Це сотні дронів та десятки ракет щодня, і навмисно саме зараз – під час такої холодної зими.

Володимир Зеленський наголосив, що основним пріоритетом є ракети для ППО, і наша країна розраховує на підтримку партнерів.

«Бачимо багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими. Важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян закінчити цю війну», – зазначив Президент.

Під час розмови обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції РФ та всіх, хто допомагає їй у цій війні.

Володимир Зеленський також розповів про перебіг контактів із представниками Президента США Дональда Трампа. Сторони дуже близькі до фіналізації документів.

Глава держави відзначив позицію сенаторів щодо важливості гарантій безпеки для України та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі Сполучених Штатів.

Сторони домовилися продовжити діалог та обговорити все при зустрічі вже найближчим часом. Президент подякував за двопартійну підтримку.

