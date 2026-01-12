Президент:

Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента

12 січня 2026 року - 20:52

ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

13 січня 2026 року - 19:17

Безкоштовну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської відвідали близько 8 тис. глядачів

13 січня 2026 року - 13:37

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

13 січня 2026 року - 12:44

12 січня 2026 року - 20:45

Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31

13 січня 2026 року - 19:17

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери ґрунтовно обговорили дипломатичну ситуацію, всі наявні можливості в перемовинах, а також загальні політичні обставини між Європою та США.

«Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного й разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський і Александр Стубб говорили про варіанти подальших зустрічей і перемовин.

Глава держави поінформував про наслідки російських ударів, український потенціал захисту й відновлення та подякував за підтримку.

