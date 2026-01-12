Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Лідери ґрунтовно обговорили дипломатичну ситуацію, всі наявні можливості в перемовинах, а також загальні політичні обставини між Європою та США.
«Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного й разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці», – зазначив Президент України.
Володимир Зеленський і Александр Стубб говорили про варіанти подальших зустрічей і перемовин.
Глава держави поінформував про наслідки російських ударів, український потенціал захисту й відновлення та подякував за підтримку.