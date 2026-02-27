Вже підготовлені детальні плани по областях – по відновленню, по оновленню захисту енергетичних обʼєктів – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, шановні українки!

Сьогодні була важлива зустріч з нашими урядовцями, енергетиками, військовими – з усіма, хто відповідає за захист та оновлення нашої інфраструктури, української енергетики. Вже підготовлені детальні плани по областях – по відновленню, по оновленню захисту енергетичних обʼєктів, враховуючи все те, що Росія робила зимою й що може робити далі. Доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити, хто за це відповідатиме. Я розраховую на максимальну залученість обласної та місцевої влади – тих із них, хто справді може реально працювати, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою. Саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та потребують захисту. Уряд, усі інституції нашої держави – всі, всі будуть допомагати.

Є й багато військових аспектів – саме того, що повинно бути реалізовано армією та Міністерством оборони. Формати, які були відпрацьовані зараз, показали свою ефективність. Коли фактично кожен удар, кожне влучання детально аналізувались і були чіткі висновки, що треба змінити. Вдячний усім, хто працює саме так – сам змінюється, змінює підходи до оборони, щоб реально реагувати на кожну таку загрозу, ефективно захищати Україну.

Сьогодні ж з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко ми обговорили вагомі соціальні кроки, які уряд підготував. Відбудеться в Україні чергова щорічна індексація пенсій більш ніж для десяти мільйонів наших людей. Пенсіонери отримають підвищення більш ніж на дванадцять відсотків. Кошти на це передбачені, індексація має бути вже зараз, у березні. Попри всі виклики повномасштабної війни ми щороку проводимо таку індексацію. Як би не було складно, Україна від першого року вторгнення забезпечує індексацію пенсій, усі необхідні соціальні виплати та стабільну роботу соціальної та фінансової систем держави. В умовах повномасштабної війни це дуже значний результат, я вдячний усім, хто допомагає Україні забезпечувати це.

Звісно, я вдячний і кожному українському підприємцю, усім нашим компаніям, усьому українському бізнесу, який працює в Україні, який сплачує податки в Україні, зберігає та створює робочі місця та дозволяє українському бюджету працювати. Щонайменше половину видатків держави та громад українці забезпечують попри все – попри війну, попри російські удари, попри усі ці відключення. Це надзвичайно важливо, що у нас є і внутрішні основи стійкості, і наша робота з партнерами, яка забезпечує Україні безпрецедентне зовнішнє фінансування протягом цих років війни.

Я говорив з нашою дипломатичною командою, також спілкуємось з людьми, які мають хороший досвід, які проявили себе в захисті українських інтересів. Зокрема я зустрічався з Павлом Клімкіним. Готуємо посилення деяких напрямків дипломатичної роботи в Європі й не тільки. Українські інтереси мають бути представлені на офіційному рівні, і у спілкуванні зі спільнотами з тих країн, які зараз ще не мають свободи або перебувають під російським впливом.

Будуть кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Також МЗС готує кандидатури для призначення спецпредставника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі – потрібна більш активна політика. Саме активність нашої держави, активність наших людей – це те, що дає Україні найкращі результати. Коли Україна не втрачає жодного дня й жодної можливості – інтереси України справді захищені.

Слава Україні!