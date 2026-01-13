Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки та відновлення – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Непростий сьогодні день – був знову російський удар, балістика: 18 тільки балістичних ракет. Ще крилаті ракети, ударні дрони. Частину вдалося збити. Тільки перехоплювачами й тільки «шахедів» було збито 64. Але були й влучання, на жаль.

Фактично вже далеко не перший тиждень цієї зими наші ремонтні бригади, наші енергетичні команди, комунальні служби в багатьох містах України працюють цілодобово. Погода додає викликів – надзвичайних викликів. Важливо, що стільки наших людей працюють фахово, відновлюють постачання, стараються забезпечити життя. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та урядовці в постійній комунікації з очільниками областей – готові допомагати громадам так, як це необхідно в цій ситуації. Але громади мають бути самі максимально активними – багато залежить саме від того, чи фахово побудована робота в містах. Дякую саме тим очільникам громад, які у своїх громадах, які з людьми та дійсно допомагають і про яких люди можуть сказати, що вони дійсно поруч та ефективні.

Провів сьогодні Ставку – питання захисту ключові. Ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування. Повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами. Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС.

Говорив із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з Президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба.

Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є.

Підтримуємо позицію по Ірану – режим, який там був стільки років і який убив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі: кровопролиття, яке розпочала Росія і яке тільки Росія затягує, повинне закінчитись.

Я дякую всім, хто підтримує нас, хто підтримує життя, хто підтримує Україну. Хто зараз у світі не залишається осторонь від реальних проблем. Якщо життя може отримати захист, життя мусить отримати захист.

Ще одне.

Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати цю війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває.

Я хочу подякувати кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які досягають результатів заради України. Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно. Російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Я дякую всім, хто заради цього воює, та хто працює заради України.

Слава Україні!