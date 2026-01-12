Президент:

вВідео
Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента
12 січня 2026 року - 20:52

Безкоштовну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської відвідали близько 8 тис. глядачів

13 січня 2026 року - 13:37

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

13 січня 2026 року - 12:44

12 січня 2026 року - 20:45

Президент і глава МЗС Норвегії обговорили підтримку енергетичного сектору та українських воїнів, продовження зусиль для досягнення миру

12 січня 2026 року - 19:12

7 січня 2026 року - 11:31

13 січня 2026 року - 13:37

На території Національного заповідника «Софія Київська» завершилися покази безкоштовної різдвяної вистави «Говорять ті, що слухали вічність», яку організувала Фундація Олени Зеленської.

Цьогоріч покази тривали 19 днів, через великий попит влаштували додаткові. Загалом подію відвідали близько 8 тис. дітей і дорослих.

Окрім відкритих показів, були передбачені додаткові вистави для родин військовослужбовців, медичних працівників і співробітників МВС, а також підопічних громадських організацій і благодійних фондів.

Вистава розповідала історію Русі-України завдяки 7 тис. давніх графіті, які збереглися на стінах собору. Були використані сучасні 3D-технології, жива акторська гра, автентичні костюми, хоровий спів і світлові інсталяції.

«Такі культурні події з історичною складовою особливо важливі для дітей, зокрема в умовах війни. Вони допомагають краще усвідомити цінність української культури та зрозуміти, що без знання власної історії неможливо побудувати майбутнє – ні для себе, ні для всієї країни», – зазначила Олена Зеленська.

На початку дійства всі відвідувачі отримували навушники з аудіосупроводом, який озвучив народний артист України Василь Мазур.

Особливе враження на глядачів справило живе виконання колядок від хорової капели «Дзвіночок» і дівочого хору «Вогник». Кожен гість також отримав святкову збірку колядок.

Крім того, гості мали змогу залишити власні написи – за аналогією з давніми графіті на стінах Софії Київської – як символ зв’язку поколінь і продовження історичної традиції.

«Другий рік поспіль ця вистава об’єднує тисячі глядачів і підтверджує запит суспільства на культурні проєкти з глибокою історичною складовою. Ми раді, що “Говорять ті, що слухали вічність” поступово стає різдвяною традицією», – наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.

