Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

Американські університети долучилися до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

25 вересня 2025 року - 14:41

Володимир Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

25 вересня 2025 року - 14:33

Президент провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США

25 вересня 2025 року - 13:54

На полях ГА ООН з ініціативи України вперше відбувся захід регіональних організацій перших леді та джентльменів з усього світу

25 вересня 2025 року - 09:15

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

25 вересня 2025 року - 14:33

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Американського єврейського комітету.

«Дякую за вашу підтримку та голоси у Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо. Дякую за двопартійну підтримку та підтримку Президента Трампа», – сказав Глава держави.

Президент привітав присутніх із Рош га-Шана та побажав, щоб цей рік приніс мир.

Під час зустрічі обговорили подальшу підтримку України, відстоювання українських інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важлива двопартійна та двопалатна підтримка в питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності.

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Американський єврейський комітет сфокусував свою увагу на наданні допомоги українцям, які були змушені залишити свій дім, інформаційних кампаніях для протидії російській пропаганді та зближення України з євроатлантичними інституціями.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
