Володимир Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Американського єврейського комітету.

«Дякую за вашу підтримку та голоси у Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо. Дякую за двопартійну підтримку та підтримку Президента Трампа», – сказав Глава держави.

Президент привітав присутніх із Рош га-Шана та побажав, щоб цей рік приніс мир.

Під час зустрічі обговорили подальшу підтримку України, відстоювання українських інтересів на федеральному рівні та в Конгресі США.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важлива двопартійна та двопалатна підтримка в питаннях посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності.

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Американський єврейський комітет сфокусував свою увагу на наданні допомоги українцям, які були змушені залишити свій дім, інформаційних кампаніях для протидії російській пропаганді та зближення України з євроатлантичними інституціями.