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Володимир Зеленський обговорив з Александром Де Кроо підтримку євроінтеграції України під час головування Бельгії у Раді ЄС

9 січня 2024 року - 19:12

Володимир Зеленський обговорив з Александром Де Кроо підтримку євроінтеграції України під час головування Бельгії у Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Глава держави привітав Бельгію з початком головування у Раді Європейського Союзу. Президент відзначив грудневе рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та висловив сподівання, що за підтримки Бельгії наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на цьому шляху.

Співрозмовники відзначили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро.

Володимир Зеленський розповів про нещодавні російські повітряні удари по українських містах і громадах і наголосив на необхідності подальшого зміцнення системи ППО України.

Лідери обговорили двосторонню оборонну співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги Україні. 

Окрему увагу Президент і Прем'єр-міністр приділили питанню реалізації Української формули миру. Зокрема, було обговорено наступну зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів країн у Давосі, підготовку Глобального саміту миру та консолідацію міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру.

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