Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії за непохитну підтримку України та Формули миру, а також за всі конкретні кроки для її реалізації. Зокрема, він відзначив успішне проведення в Гельсінкі тематичної конференції щодо екологічної безпеки.

Окремо Президент України висловив вдячність Александру Стуббу за його активну роль у просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування з країнами Глобального Півдня.

Основні теми розмови – міжнародні зусилля заради відновлення справедливого миру для України, продовження оборонної співпраці та ситуація на полі бою.

Лідери обговорили загрози для регіональної та глобальної безпеки, спричинені залученням Північної Кореї до російської війни проти України.

Володимир Зеленський передав актуальні оборонні потреби щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО.