Володимир Зеленський обговорив з Александром Стуббом новий виклик – додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави подякував за пакет підтримки для нашого захисту неба та поінформував про чергові російські удари.

«Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних “шахедів”», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили новий виклик – додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності. Триває підготовка зустрічей та координація кроків, які можуть бути корисними в наявних обставинах.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за підтримку. Президент України наголосив, що важливо й надалі працювати разом для захисту людей і обмеження здатності Росії вести цю жахливу війну.