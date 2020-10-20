Володимир Зеленський обговорив з Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Пані канцлер побажала Володимиру Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та ФРН у зв’язку з погіршенням епідемічного стану через другу хвилю пандемії коронавірусу.

Президент висловив прохання про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

«Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу», – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії.

У фокусі уваги співрозмовників було питання досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту в Нормандському форматі.

Президент України розповів про перебіг найдовшого перемир'я на сході.

«Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

Він окремо відзначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте». Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини.

Глава Української держави також розповів про підготовлений Україною план спільних дій, заздалегідь наданий нашим партнерам по Нормандському формату, який сприятиме активізації роботи ТКГ.

Президент України та канцлер ФРН відзначили важливість майбутньої розмови радників лідерів «Нормандської четвірки».