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Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару подальшу координацію у поверненні депортованих Росією українських дітей

8 січня 2024 року - 18:37

Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару подальшу координацію у поверненні депортованих Росією українських дітей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. 

Глава держави подякував за важливу посередницьку роль Катару та особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони обговорили подальшу координацію за цим напрямом. 

Президент України високо оцінив внесок Катару обсягом 20 млн дол. у гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine та запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки.

Співрозмовники докладно обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.  Володимир Зеленський запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.

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