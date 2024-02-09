Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном оборонні потреби України та підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський передав співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, і побажав найшвидшого одужання пораненим.

Глава Української держави подякував Франції за неослабну підтримку як на рівні адміністрації Президента Еммануеля Макрона, так і на рівні французького суспільства.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

Президент України високо оцінив започаткування Францією та США «Коаліції артилерії», у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» і снарядів до них.

Глави держав також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

За словами Володимира Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.

Президенти України та Франції також скоординували календар майбутніх спільних заходів.