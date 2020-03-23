Володимир Зеленський обговорив з новопризначеним Послом Китаю в Україні питання протидії поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський прийняв новопризначеного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна.

Глава держави зазначив, що Фань Сяньжун уже має досвід роботи дипломатом у нашій країні, а сьогодні, у свій день народження, розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні. Володимир Зеленський привітав Фань Сяньжуна та побажав міцного здоров’я.

«Хочу побажати здоров’я вам та вашому народу. Сьогодні для всього світу, який бореться з коронавірусом, здоров’я є принципово важливим», – сказав Президент.

Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Він наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Володимир Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Окремо Глава держави висловив подяку за незмінну позицію Китаю стосовно підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.

Було відзначено, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України, двосторонній товарообіг за підсумками 2019 року становив $12,8 млрд та має перспективи до подальшого збільшення.

Крім того, Володимир Зеленський обговорив з Послом КНР можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.