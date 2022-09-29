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Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Японії подальшу підтримку України

30 вересня 2022 року - 18:45

Володимир Зеленський обговорив з Прем’єр-міністром Японії подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Першочергову увагу лідери приділили реакції міжнародної спільноти на незаконні референдуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за чітку підтримку Японією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Було відзначено важливість засудження Прем’єр-міністром Японії ядерного шантажу з боку Росії під час його виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Цінуємо ці потужні сигнали підтримки України та тиску на агресора», – наголосив Президент.

Глава держави високо оцінив безпрецедентне для Японії надання нашій країні нелетальної військової допомоги, а також вагому фінансову та гуманітарну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Розраховуємо, що ця важлива та всебічна підтримка України триватиме й поглиблюватиметься. До повної перемоги над агресором», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники окремо торкнулися питання макрофінансової допомоги Україні в умовах агресії, що триває, та відзначили важливість її повноформатного продовження.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Глава держави висловив сподівання на те, що Японія активно долучиться до повоєнної відбудови нашої країни. Було також наголошено на важливості подальшої реалізації Японією започаткованих великих інфраструктурних проектів в Україні.

Президент висловив сподівання на плідну взаємодію з Японією під час її головування у «Групі семи» у 2023 році та запросив Фуміо Кішіду відвідати Україну з візитом.

Глава держави також подякував Прем’єр-міністру Японії за зустріч із першою леді України Оленою Зеленською, яка відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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