Володимир Зеленський обговорив з Президентом Європейської комісії пріоритети у відносинах України з Євросоюзом у контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Хочу подякувати вам особисто, Європейському Союзу, Європейській комісії, Раді Європи за підтримку України, нашої незалежності, невизнання анексії Криму Російською Федерацією», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував Євросоюзу за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та одностайну підтримку державами – членами ЄС декларації саміту.

Президент України поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.

Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Володимир Зеленський і Президент Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановане на 12 жовтня цього року в Києві. Глава держави наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС – серед ключових пріоритетів нашої держави.

Урсула фон дер Ляєн відзначила особливу мужність українського народу в боротьбі за незалежність та демократію.

Володимир Зеленський подякував співрозмовниці за нещодавнє рішення Європейської комісії щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 600 млн євро.

Президент Єврокомісії відзначила суттєвий прогрес, якого досягла Україна на шляху реформ.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проект «Північний потік – 2» є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо «Північного потоку – 2», а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили результати саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві, а також питання приєднання до декларації саміту.