Володимир Зеленський обговорив з Президентом Європейської ради розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та «Асоційованого тріо».