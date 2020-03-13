Володимир Зеленський обговорив з учасниками національної збірної «Ігор нескорених» підготовку до міжнародних змагань у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з національною збірною «Ігор нескорених». Спортсмени розповіли Главі держави про перебіг підготовки до міжнародних змагань Invictus Games у Гаазі.

Голова організаційного комітету з підготовки команди до участі в Invictus Games 2020 Оксана Коляда повідомила, що цього року вперше «Ігри нескорених» були визначені як спортивний реабілітаційний захід для ветеранів.

Вона зауважила, що в поточному році проведення цих змагань профінансовано в повному обсязі. Це дало змогу не лише провести відбір ветеранів до національної команди, а й знайти тренерів, які готують колишніх військових до головної спортивної боротьби з командами інших країн у Гаазі. Зокрема, серед тренерів – відомі українські спортсмени Василь Вірастюк та Сергій Конюшок.

На думку Оксани Коляди, «Ігри нескорених» – це приклад якісної співпраці державного й недержавного секторів, адже в підготовці до Invictus Games поряд з Міністерством у справах ветеранів працюють організація StratCom UA, яка на зустрічі була представлена директором Оксаною Горбач, і Фонд «Повернись живим», який представляла заступниця голови Ірина Турчак.

Учасники заходу наголосили, що головним критерієм відбору до цьогорічної національної команди «Ігор нескорених» була не лише спортивна підготовка, а й мотивація, а також той ефект, який має участь у змаганнях на реабілітацію ветеранів та повернення їх до соціально активного життя.

«Ми вважаємо себе не проектом спортивних змагань – ми вважаємо себе проектом, який дає можливість соціальної та спортивної реабілітації, але, перш за все, соціальної реабілітації та інтеграції. Ми бачимо позитивні зміни в житті учасників наших збірних: багато хто починає працювати з власними спільнотами, створювати гуртки для ветеранів, більш активно займатися спортом та створювати секції, як Майя Москвич створила в Луцьку власну спортивну секцію стрільби з лука, де можуть займатися ветерани й діти. Це взагалі було перше стрільбище для стрільби з лука в місті», – сказала Оксана Горбач.

Вона додала, що таких позитивних прикладів чимало, й багато хто з ветеранів не лише знаходить професійну реалізацію, а й влаштовує особисте життя.

«Тому ми вважаємо проект чимось більшим, ніж просто спортивними змаганнями», – зазначила Оксана Горбач.

За словами учасників зустрічі, цьогоріч для участі у відборі до національної команди «Ігор нескорених» зареєструвалося 350 ветеранів, і щороку кількість охочих збільшується. До збірної, яка поїде на змагання в Гаазі, було відібрано 20 спортсменів.

Відбір проводився у трьох містах: Одесі, Львові та Києві. Однак організатори проекту запропонували у майбутньому розширити перелік міст.

Глава держави підтримав ініціативу присутніх, щоб «Ігри нескорених» були не лише етапом відбору до міжнародних змагань, а й стали національними змаганнями для ветеранів бойових дій.

Крім того, Президент України висловився за спорудження національного ветеранського шпиталю й спортивної бази.

«Гроші – це буде наша проблема, а ви нам тільки скажіть, що є проект», – зазначив Володимир Зеленський.

«Ми готові, якщо ви покажете проекти… Два проекти. Ваше завдання, щоб ви сказали – ось ці проекти. Щоб ми потиснули руки, і кожен почав робити свою справу», – наголосив Президент.

Під час спілкування також обговорювалося питання забезпечення можливості занять спортом у госпіталях, де ветерани проходять реабілітацію. Крім того, учасники цьогорічної збірної запропонували організувати мережу спортивних закладів для ветеранів, яка працювала б у кожному регіоні країни.

Особливу увагу було акцентовано на питанні забезпечення безбар’єрності та доступності приміщень закладів і установ, а також транспорту для громадян на візках, зокрема ветеранів.

Представники цьогорічної національної збірної «Ігор нескорених» запросили Володимира Зеленського відвідати їхні навчально-тренувальні збори.