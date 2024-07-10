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Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США зміцнення українсько-американської співпраці

10 липня 2024 року - 23:46

Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників Конгресу США зміцнення українсько-американської співпраці

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.   

Глава держави подякував Конгресу та Майку Джонсону за підтримку українського народу в боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Під час зустрічі обговорили подальші спільні кроки для зміцнення українсько-американської співпраці, очікування від Саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Президент докладно розповів про ситуацію на передовій, нагальні потреби українських воїнів та наслідки нещодавніх масованих російських атак на цивільні об’єкти в Україні.

Володимир Зеленський зазначив, що для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США, та наголосив на прозорому використанні допомоги.
 

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
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