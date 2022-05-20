Володимир Зеленський очікує позитивних рішень від другої зустрічі країн-партнерів у форматі Рамштайн 

Президент Володимир Зеленський очікує, що результатом другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, у якому вони збиралися на авіабазі «Рамштайн», запланованої на 23 травня в онлайн-форматі, буде надання Україні необхідної зброї для захисту своїх територій.

«Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS (американська реактивна система залпового вогню. – Ред.). У мене немає секретів, ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію», – зазначив Президент, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами переговорів з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що наша держава піде в наступ на РФ, Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (це озброєння. – Ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS», – наголосив Глава держави.

За його словами, українській стороні відомо, що РФ на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні вказаних систем. Володимир Зеленський закликав країни не боятися та об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

«Вона боїться міцного об’єднання, що ЄС разом зі США діятимуть як один організм. Це дуже важливо і для нас, бо в цьому єдиному організмі Україна сьогодні – кулак. Тому нам дуже потрібна ваша предметна допомога», – підсумував Глава держави.

